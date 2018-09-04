Rusya'nın Saldırısı Sonrası İdlib'deki Bilanço Belli Oldu: 10 Ölü, Onlarca Yaralı
Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısının ardından 10 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya tarafından İdlib'e 22 günün ardından hava saldırısı düzenlenmişti. Hava saldırısında aralarında 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yerel bilgilere göre, Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentindeki El Cenudiye, Kafr Dariyan bölgelerini vurdu. Cisr eş-Şuğur ilçesinde ise 5 çocuğun ölümüne neden oldu. Rusya Hava Kuvvetleri, Muhambal kasabasındaki hava saldırısında ise 5 kişiyi yaraladı.
Öte yandan, Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırısının 40'a yükseldiği kaydedildi. Kaynak: Rusya İdlib'i bombaladı: 10 ölü