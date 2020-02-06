Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti
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Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

06.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:28
Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında 'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Ocak ayının son iki haftasında çatışmasızlık bölgesi sınırları dahilinde 1000'den fazla terör saldırısı düzenlediği; bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın, bölgede istikrar ve güveni sağlamak için Türkiye ve İran'la yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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