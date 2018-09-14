Rusya İdlib'de İnsani Koridor Oluşturacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İdlib'de uzlaşma fırsatlarını teşvik etmek için insani koridor oluşturacağını duyurdu. Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman-Rus forumunda İdlib'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerel güçlerle anlaşma yapmaya çalıştıklarını belirterek, Rusya'nın İdlib'de insani koridor oluşturacağını söyledi. "Rusya, İdlib'de insani koridor oluşturulacak. Sivil nüfusun korunması için her şeyi yapacak" diyen Lavrov, bölgede bir uzlaşma sağlanması için gösterilen çabaları da teşvik edeceklerini belirtti. Gerekirse İdlib'e hava saldırısı yapacaklarını ifade eden Lavrov, bölgede yaşayan sivilleri dikkate alacaklarını vurguladı.

"RAKKA'DAKİ GİBİ DAVRANILMAYACAK" Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'de ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyeceğini söyleyen Lavrov, "Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi. Dışişleri Bakanı Lavrov, "İdlib'deki teröristler yurt dışından gelen malzemeleri kullanarak aktif bir şekilde çatışmalara katıldılar. İdlib'deki teröristler barışı istemiyor. Moskova İdlib'de teröristlerin saldırılarına karşılık verme görevini üstleniyor. Rusya halkın çıkarlarını dikkate alarak İdlib'de silah üreten fabrikaları ortadan kaldırmaya devam edecek" dedi. Suriye ordusunun İdlib'e bir kara harekatı başlatacağına dair iddiaların yersiz olduğunu belirten Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'de İdlib konusunda görüşeceğini söyledi. AB ve ABD tarafından Suriye'ye karşı uygulanan tek taraflı yaptırımların ülkenin savaş sonrası yeniden inşasını engellediğini belirten Lavrov, "İdlib'deki militanlar yurt dışından destekleniyor ve İdlib'deki ılımlı muhalefeti tamamen bastırıyor. Bununla birlikte Moskova ve Şam, İdlib'de teröristlerin saldırılarına karşılık verme görevini üstleniyor" açıklamasında bulundu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)