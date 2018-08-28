Rusya, İdlib'de Barışçıl Çözüm Bulmaya Çalışıyor

Rusya Uzlaşma Merkezi yetkililerinden bir heyet, Suriye'nin kuşatılmış olan İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Uzlaşma Merkezi yetkilileri ile birlikte Suriye'nin İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya geldiklerini açıkladı. Bakan Şoygu yaptığı açıklamada, görüşmelerin çok zorlu olduğunu ve ileri görüşmelerde aşiret liderleriyle ve akil insanlarla görüşeceklerini açıkladı.

Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde İdlib'e operasyon başlatmak isteyen Suriye ordusu güçlerinin İdlib etrafında toplamaya devam ettiği, buna karşın Türkiye'nin Rusya'dan müzakerelere kadar mühlet istediği biliniyor.

1981'den beri en büyük tatbikat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ayrıca, önümüzdeki ay 'Vostok-2018' tatbikatını düzenleyeceklerini ve 1981'den beri en büyük tatbikatlarının olacağnın altını çizdi. Şoygu tatbikata 300 binden fazla asker, binden fazla uçak, 2 savaş gemisi ve tüm havadan taşıma birimlerinin katılacağını söyledi. - İDLİB