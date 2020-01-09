Rusya: İdlib'de ateşkes ilan edildi

09.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:51

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi'nde bugün Moskova saati ile 14.00'te ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkesin, Türkiye tarafı ile varılan anlaşma kapsamında uygulandığı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle