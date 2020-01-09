Rusya: İdlib'de ateşkes ilan edildi
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Rusya: İdlib'de ateşkes ilan edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye tarafı ile varılan anlaşma kapsamında ateşkes uygulandığı duyuruldu.

09.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:51
Rusya: İdlib'de ateşkes ilan edildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki kentinde ateşkes ilan edildi. Savunma Bakanlığı, İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi'nde bugün Moskova saati ile 14.00'te ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkesin, Türkiye tarafı ile varılan anlaşma kapsamında uygulandığı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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