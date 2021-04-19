Rusya İçişleri'nden protesto hazırlığındaki muhaliflere uyarı
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Rusya İçişleri'nden protesto hazırlığındaki muhaliflere uyarı

Rusya İçişleri'nden protesto hazırlığındaki muhaliflere uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya İçişleri Bakanlığı, açlık grevi nedeniyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny'in destekçilerine 21 Nisan'daki protesto hazırlıklarına karşı uyarıda bulunarak, "Yasal olmayan eylemlere katılmayın" çağrısında bulundu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, açlık grevi nedeniyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny'in destekçilerine 21 Nisan'daki protesto hazırlıklarına karşı uyarıda bulunarak, "Yasal olmayan eylemlere katılmayın" çağrısında bulundu.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny, 3 hafta önce başladığı açlık grevinde durumunun kötüye gitmesi üzerine bugün hastaneye kaldırıldı. Navalny'nin destekçileri ise 21 Nisan tarihinde ülkenin tüm şehirlerinde meydanlarda olacaklarını ve "Navalny'ye özgürlük" eylemleri düzenleyeceklerini açıkladı. Daha önce şiddetli çatışmaların yaşandığı gösterilerin tekrarlanması kararı üzerine Rusya İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrılarının izinsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığı vatandaşları yasal olmayan eylemlere katılmak ve organizatörlerin belirttiği zamanda toplanma alanı olarak ilan edilen meydan ve sokakları ziyaret etmekten kaçınmaya çağırıyor. Ayrıca kitlesel durumlar korona virüsün yayılma riskini doğuruyor. Dışarıdan gelen provokatörlerin bulunduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli. Sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmayın. Ailenizin ve arkadaşlarınızın, özellikle küçüklerin izinsiz eylemlere katılmasını önleyin" denildi.

"Güvenlik güçleri tüm önlemleri alacak"

Açıklamada Rus polisinin görevlendirildiği belirtilerek, "Rusya İçişleri Bakanlığı birimleri ve diğer güvenlik birimleri durumun istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyecek ve ülkenin tüm bölgelerinde kanun ve düzeni sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacak. Halka açık etkinliklere katılanların saldırgan eylemleri ve hatta çatışmaları kışkırtma girişimleri kolluk kuvvetleri tarafından bir tehdit olarak görülecek ve derhal bastırılacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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