Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. - Haberler
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

 Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Haber: Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. - Haberler
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