Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu.
AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri