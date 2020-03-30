SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu - Ekonomi
1 Nisan, Rusya, Ekonomi

Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan'dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

30.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:48
Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan'dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart'ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.

Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.

Rusya'nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Ekonomi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Market zinciri Şok, ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Market zinciri Şok, ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama...
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Basketbolcu Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:44:36. #1.14#
title