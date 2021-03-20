Rusya, Husilerin Aramco'ya yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı
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Rusya, Husilerin Aramco'ya yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı

20.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:34
Rusya, Husilerin Aramco'ya yönelik saldırısını

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan milli petrol şirketi Aramco'yu 6 insansız hava aracıyla (İHA) vurması Rusya'nın tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının en sert şekilde kınandığını belirtilerek, "Yemen'deki isyancı hareket tarafından yapılan saldırıyı Moskova şiddetle kınıyor. Yemen'deki çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insani hukuk kurallarına uymayı ve sivillerin can kaybına neden olan operasyonları durdurmaya davet ediyoruz" denildi. Rusyanın, Yemen'deki tüm tarafları ve dış aktörlerin yer aldığı siyasi çözüme dair görüşmeleri her zaman destekleyeceği belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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