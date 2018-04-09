Rusya: "Humus'taki Saldırıyı İsrail Gerçekleştirdi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Humus'taki füze saldırısını İsrail'in düzenlediği ifade edildi.

Suriye'nin Humus kentindeki askeri havalimanına füzeli saldırı gerçekleştirilmişti. ABD ve Fransa saldırıya dahil olmadıkları yönünde açıklama yaparken, bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Humus'taki saldırıyı İsrail düzenledi" diyerek, sabah saatlerinde İsrail'e ait 2 adet F-15 uçağının askeri havalimanını bombaladığını bildirdi. - MOSKOVA