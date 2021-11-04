Rusya, Hollandalı gazeteciyi "yönetimle ilgili kuralları ihlal" sebebiyle sınır dışı etti

De Volkskrant gazetesinin Moskova muhabiri Tom Vennick'in, yönetimle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle oturumu iptal edilerek Rusya'dan sınır dışı edildi.

Hollanda'da de Volkskrant gazetesinin haberinde, Moskova muhabiri Vennick'in oturumunun hafta başında iptal edildiği bildirildi.

Haber de, Rusya'nın karara, Vennick'in Moskova'da yaşadığı adresi zamanında bildirmemesini ve girişi denetime tabi bir bölgeye izinsiz girmesini gerekçe gösterildiği aktarıldı.

Rusya'yı terk etmek için 3 günlük süre verilen Vennick'in Ocak 2025'e kadar Rusya'ya girmesinin yasaklandığına dikkat çekildi.

De Volkskrant Genel Yayın Yönetmeni Pieter Klok, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden bu tür gerekçelerle oturumun iptal edilmezdi." yorumunu yaptı.

Klok, Rus hükümetinin neden böyle bir karar aldığının kendileri için "sır" olduğunu ifade etti.

Kararla ilgili Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Vennick'in oturumunun yenilenmemesinden "derin üzüntü" duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekilirken bir gazetecinin zorla sınır dışı edilmesinin "Hollanda için kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Rusya, ağustos ayında da BBC'den Sarah Rainsford'u sınır dışı etmişti.

Hollanda-Rusya ilişkileri gerildi

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tutuyor.

Öte yandan Amsterdam Mahkemesi, geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'dan Hollanda'ya sergilenmek üzere getirilen İskit altınlarının Kırım yerine Ukrayna'ya gönderilmesini onamıştı.

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