Rusya - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Rusya - Hırvatistan maçı şifresiz mi? Rusya - Hırvatistan maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Rusya - Hırvatistan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Rusya - Hırvatistan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.