Rusya, Hazar Denizi'ndeki filosunu Karadeniz'e sevk etti
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Rusya, Hazar Denizi'ndeki filosunu Karadeniz'e sevk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rusya, Hazar Denizi'ndeki filosunu Karadeniz'e sevk etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki filoların tatbikat çerçevesinde Karadeniz'e sevk edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki filoların tatbikat çerçevesinde Karadeniz'e sevk edildiği bildirildi.

Ukrayna ile Rusya arasında giderek yükselen tansiyon Karadeniz'de suların ısınmasına neden oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi misyonu tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Hazar bölgesindeki filosunun buradaki tatbikatlarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kontrollü kış eğitim döneminin bir parçası olarak Güney Askeri Bölgesi'ne ait 10'dan fazla çıkarma botu ve gemisi Hazar'dan, Karadeniz'e sevk edildi" denildi. Hazar'da eğitimleri tamamlanan askerlerin Karadeniz'e gönderildiği ve burada tatbikatlara katılacağı belirtilerek, "Kontrollü geçiş planına göre bot ve gemi mürettebatı Karadeniz Filosu ile iş birliği içerisinde deniz tatbikatlarına katılacak" ifadeleri kullanıldı.

Kırım açıklarında tatbikat yapıldı

Güney Askeri Bölgesi Basın Servisinin Hazar'dan Karadeniz'e filo sevkiyatını duyurmasından sonra Kırım kıyılarının korunmasına yönelik bin 500 silahlı askeri botlarla tatbikat yapıldığı bildirildi. Tatbikatta radyasyon, kimyasal ve biyolojik saldırılara ve aynı zamanda hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemleri muharebe ekipleri tarafından olası saldırılara karşı koruma sağlandığı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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