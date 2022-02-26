Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı - Haberler

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Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattığını duyurdu.

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığına işaret edildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağına işaret edilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek." ifadesine yer verildi.

Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Bulgaristan, Polonya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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