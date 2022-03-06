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Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, akşam saatlerinde de Rus birlikleri, Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan televizyon kulesini vurdu. Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.

Harkov'da yerel saatle 19.00'da Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısında da bölgede bulunan askeri polis binası ve yakındaki iki katlı konut binasının hasar aldığı ifade edilerek. İçişleri Bakanlığı bölge binasına da saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

(İHA)

Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu

Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu

Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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