Rusya, Harkiv'de radyoaktif provokasyon planlandığını iddia etti - Haberler

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Rusya, Harkiv'de radyoaktif provokasyon planlandığını iddia etti

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya, Harkiv'de radyoaktif provokasyon planlandığını iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkiv'de olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkiv'de olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkiv'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ali Cura - Güncel

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