"Rusya Hala Ukrayna'yı Uyarmadan İşgal Edebilir"

Avrupa, NATO Savunma Bakanları toplantısının yapılacağı Çarşamba gününe yine gergin girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın sahadaki Rus birliklerinin geri çekilmeye başladığı açıklamasına rağmen, "NATO'nun Ukrayna sınırlarında gerilimi azaltacak herhangi somut bir işaret görmediklerini ve Rusya'nın hala Ukrayna'ya saldırabileceğini" dile getirdi.

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