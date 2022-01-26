Rusya, güvenlik tekliflerine yönelik metnine ABD'den yazılı yanıtını aldı

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'nın güvenlik garantisi tekliflerine Washington yönetiminin yanıtını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığına teslim etti.

Rusya'nın geçtiğimiz ay ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin metnine ABD'den yanıt geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan TSİ 19.30'da Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına gelerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında ABD Büyükelçisi, Rusya'nın daha önce sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin anlaşma taslağına ABD yönetiminin cevabını yazılı olarak teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, ABD ve NATO'ya geçtiğimiz ay Avrupa'nın güvenliği konusunda 2 ayrı taslak metin sunmuştu. NATO'nun, Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesi başta olmak üzere Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önlenmesi gibi önemli maddelerin bulunduğu taslak, Cenevre ve Brüksel'de taraflar arasında ele alındıktan sonra Rusya'ya taslağın kabul edilip edilmeyeceği yönünde yazılı cevap verileceği açıklanmıştı. - MOSKOVA

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