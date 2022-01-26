Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan'ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Rusya, Güncel, Haber

title