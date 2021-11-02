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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile CIA Direktörü Burns Moskova'da görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile CIA Direktörü Burns Moskova'da görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.

Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Patruşev ile Burns'un Moskova'da görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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