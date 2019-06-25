Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev

- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi.

- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev zirvede konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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