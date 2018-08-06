Rusya: "Gürcistan'ın NATO Üyeliği Felaketle Sonuçlanabilir"

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Gürcistan'ın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Gürcistan'ın NATO üyeliği felaketle sonuçlanabilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nde Gürcistan'ı NATO'ya katma niyetlerinin olduğunu söylemiş fakat tam katılım tarihi için net bir tarih vermemişti. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı bunun bir provokasyon olduğunu savunan açıklama yapmıştı. Başbakan Medvedev de, Gürcistan'ın NATO'ya katılmasının büyük bir çatışma ortamına ve provokasyona dönüşebileceğini söyledi. Gürcistan'ın NATO'ya katılım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Medvedev, "Böyle bir girişim korkunç bir çatışmaya neden olabilir. Açıkçası Gürcistan'ın NATO üyeliği felaketle sonuçlanabilir" dedi ve ekledi: "2008 yılında Gürcistan - Güney Osetya Savaşı kaçınılmazdı. Rusya olarak savaşı burada biz durdurduk."

Geçtiğimiz Çarşamba günü Gürcistan'da NATO destekli Noble Partner 2018 tatbikatı başlamış, Rusya tatbikatı kınamıştı. Türkiye dahil 13 ülkenin katıldığı "Noble Partner 2018" tatbikatı 15 Ağustos'ta son bulacak. - MOSKOVA