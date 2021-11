Rusya: Güney Kafkasya'da bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinden yanayız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya ülkeleri ile komşuları arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasından ve bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinden yana olduklarını açıkladı.

Bakanlık, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında varılan üçlü anlaşmanın yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Tarafların, genel olarak anlaşmayı uyguladıkları belirtilen açıklamada, "Bakü ve Erivan'ın, anlaşmanın tüm hükümlerine sıkı bir şekilde uyma konusundaki kararlılığını sürdürmesi önemlidir." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaklarımızla Güney Kafkasya'daki tüm ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması görevini tutarlı bir şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Güney Kafkasya'nın ekonomik ve ulaşım potansiyelini açmaya yardımcı olacak, çıkarlar dengesine dayalı belirli projelerin erken başlatılması ihtiyacını vurguluyoruz. Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki gerilimi azaltmanın ve mümkün olan en kısa sürede sınır belirleme sürecini başlatmanın önemine işaret ediyoruz."

Rusya'nın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine mümkün olan her şekilde katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, "Güney Kafkasya'nın güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını sağlamak için her düzeyde barış girişimlerini, istikrarı sağlamak için geniş bir yelpazedeki konularda her düzeyde temasları genişletmeyi amaçlayan barış girişimlerini destekleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ilişkilerinin de kurulmasının önemi vurgulanan açıklamada, "Güney Kafkasya ülkeleri ile komşuları arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasından ve karşılıklı olarak çıkar sağlayan bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinden yanayız." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet