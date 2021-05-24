Rusya, Google hizmetlerini yavaşlatabilir
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Rusya, Google hizmetlerini yavaşlatabilir

Rusya, Google hizmetlerini yavaşlatabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'ın Rusya tarafından yasaklanan sitelerin ortalama yüzde 20 ila 30'unu kaldırmaması nedeniyle ülkede, Google hizmetlerinin trafiğini yavaşlatılabileceğini duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'ın Rusya tarafından yasaklanan sitelerin ortalama yüzde 20 ila 30'unu kaldırmaması nedeniyle ülkede, Google hizmetlerinin trafiğini yavaşlatılabileceğini duyurdu.

Google'ın, Rusya tarafından yasaklanan sitelerin tamamını kaldırmamasının ardından Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Google'a yaptırım uygulayabileceğini duyurdu. Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Google'ın Rusya hükümeti tarafından yasaklanan içerikleri yeterince filtrelemediği ve sitelerin yüzde 20'si ile 30'unu kaldırmadığı belirtildi. Yetkililer, "Google, ülkemizde yasaklanmış bilgiler içeren İnternet kaynaklarına bağlantıları, Rusya'daki arama sonuçlarından hariç tutma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemektedir. Rusya'da yasaklanmış ve arama sonuçlarından kaldırılmayan ortalama yüzde 20 ila 30 bağlantıların içerikleri arasında, terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin web siteleri, çocuk istismarını yönelik içeriklerin bulunduğu web siteleri ve uyuşturucu satan çevrimiçi mağazalar da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yasaklanan içeriğin boyutunun ve Google'ın bunları silmeme süresinin, Roskomnadzor'un Rusya'daki Google hizmetlerinin trafiğini yavaşlatmak için önlemler alması adına yeterince ciddi olduğunu belirten yetkililer, "Twitter, Roskomnadzor'un talebi üzerine yasaklanmış içeriğin yüzde 91'ini kaldırmasının ardından Google, Rus kullanıcılara doğrudan zarar veren silinmemiş yasadışı içerik miktarı açısından ilk sırada yer aldı" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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