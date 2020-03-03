Rusya: Göçmen krizi çözülsün diye terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz
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Rusya: Göçmen krizi çözülsün diye terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Avrupa'daki göçmen krizinin çözülmesi için Suriye'nin İdlib şehrinde terörle mücadeleden vazgeçmeyecek" dedi.

03.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:26
Rusya: Göçmen krizi çözülsün diye terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya 'daki göçmen krizinin çözülmesi için Suriye'nin şehrinde terörle mücadeleden vazgeçmeyecek" dedi.


Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Fin meslektaşıyla yaptığı görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bakan Lavrov, İdlib'de terörizme karşı mücadele ettiklerini savundu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de telefonda görüşerek İdlib'deki gelişmeleri ele aldı. Görümede 5 Mart'ta Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da planlanan zirve konuşuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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