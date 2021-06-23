Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik'teki füze sistemlerine "istikrar bozucu" yorumu
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Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik'teki füze sistemlerine "istikrar bozucu" yorumu

Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik'teki füze sistemlerine 'istikrar bozucu' yorumu
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine füze sistemleri yerleştirdiğini belirterek, bunun istikrar bozucu bir faktör olduğunu söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine füze sistemleri yerleştirdiğini belirterek, bunun istikrar bozucu bir faktör olduğunu söyledi.

Gerasimov, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, silah kontrolü alanında stratejik istikrarı destekleyen tek uluslararası anlaşmanın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) olduğunu belirtti.

ABD ve Rusya'nın Yeni START'ı uzatmasının, stratejik istikrarı belirleyen yeni faktörlere göre gelecekteki nükleer silah kontrol mekanizması üzerine diyaloğun devamı için koşullar yarattığını vurgulayan Gerasimov, "Bu faktörlerden birisi yüksek hassasiyetli, hipersonik ve kinetik silahlar, ayrıca nükleer silahlarla nükleer olmayan silahların potansiyeli arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran insansız saldırı sistemleridir." dedi.

Gerasimov, NATO'nun altyapısını Rusya sınırlarına doğru ittiğine, bu altyapının NATO'nun yeni üyelerinin toprakları üzerinde bulunduğuna dikkati çekerek, önceleri ittifakın hava koruma misyonu gerçekleştirdiğini şimdi ise kara kuvvetlerinin de ileriye dayalı kuvvetler oluşumuna dahil olduğunu aktardı.

Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya sınırları yakınında NATO güçlerinin faaliyetlerinin arttığının altını çizen Gerasimov, "ABD ve müttefiklerinin gemilerinin eylemleri açıkça kışkırtıcı özellik taşıyor." diye konuştu.

Gerasimov, NATO'ya bağlı 10 bin askerin Doğu Avrupa'da bulunduğuna ve bu sayının daha da artacağına işaret etti.

NATO ülkelerinin askeri amaçlı harcamalarının 1 trilyon dolardan fazla olduğunu anlatan Gerasimov, "2021'de ittifakın toplam askeri harcaması 1 trilyon 49 milyar doları buldu. Bu Rusya'nın askeri bütçesinin 20 katından fazla bir rakam." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sadece Avrupa değil Asya-Pasifik bölgesine de askeri gücünü konuşlandırdığını kaydeden Gerasimov, "Şu anda Amerikan hava savunma sistemi unsurları zaten Avrupa'da ve Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırıldı. Bu sistemler istikrar bozucu faktördür." diye konuştu.

Gerasimov, ABD'nin füze savunma sistemlerini Rusya sınırları yakınında konuşlandırılmasını önleme konusunu defalarca gündeme getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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