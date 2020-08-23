Rusya: Gelecek yıl Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalayabiliriz Rusya'nın kamuya ait savunma sanayii şirketi Rostec'in Genel Müdürü, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının gelecek yıl içinde mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya'nın kamuya ait savunma sanayii şirketi Rostec'in Genel Müdürü, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti.

Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019'da gerçekleşmişti.

S-400'lerin kurulumu ve aktive edilmesi ise ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin koronavirüs salgını olduğunu ifade etmişti.

Kalın, Rusya'dan alınan S-400'lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.

Türkiye'nin S-400'leri satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açan bir konu.

Ankara'nın S-400'leri teslim almasının ardından Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmıştı. ABD'de bazı senatörler Ankara'ya yönelik yaptırım çağrısında bulunsa da ABD BaşkanıDonald Trump yönetimi bu yönde bir adım atmadı.