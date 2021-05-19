Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti

Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasından duydukları endişeyi İsrail'e bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasından duydukları endişeyi İsrail'e bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile görüştü.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı Moskova'daki görüşmede Rus tarafı, burada gerilimin artmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek ölen sivil sayısının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Rusya'nın, meselenin uluslararası hukuk temelinde müzakere masasında çözülmesi amacıyla ilgili taraflar arasında ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu teyit edildi.

"İsrail ve Filistin'i itidale çağırıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail ve Filistin arasında oluşan durumu dikkatle takip ettiklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin'i itidale çağırıyoruz. Tüm tarafların ateşe yağ dökmemek için daha itidalli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Dışişleri Bakanlığı: 'Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...
Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Hakan Arslan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:20:34. #1.13#

title