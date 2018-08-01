Rusya Gazetecilerine Ağlıyor

Güney Afrika'da araçlarıyla ilerlerken kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 3 Rus gazeteci hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Rusya gündemine düşen ölüm haberleri Rusları yasa boğdu.

Gazeteciler, Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Güney Afrika'da bulunuyordu. Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtildiği haberde, ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları öğrenildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Güney Afrika'daki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Güney Afrika güvenlik güçleriyle temas halindeyiz" dedi.

BM olayın çözülmesi için destek verecek

Yaşanan olayla ilgili dünya kamuoyundan çeşitli açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler'den yapılan yazılı açıklamada saldırı olayının çözülmesi için Rusya ve Güney Afrika'ya BM tarafından destek verileceği vurgulandı. Rusya Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada olayın üzüntüsünün tüm Rus gazeteciler olarak hissedildiği aktarıldı. Yazılı açıklamada Güney Afrika'dan olayın çözülmesi ve faillerin bulunması talep edildi. Sosyal medya üzerinden Rus gazeteciler ve sanatçılar gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Yaşanan olayla ilgili Rus makamlarından güncel bilgiler aktarılmaya devam ederken Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi tarafından olayla ilgili adli süreç başlattı. - SOÇİ