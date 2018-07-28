- Rusya, füze sistemlerini modernize etti

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilen hava savunma sistemlerinin lansmanını gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi hesaplarından yayınlanan görüntülerde devasa hava savunma sistemleri modernize edilmiş halleriyle adeta göz dağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 1. Hava Savunma Ordusu tarafından Kazakistan'da bulunan Rus ordusuna ait askeri test alanı Saru Şagan bölgesinde başarıyla lansman gerçekleştirildi. Füze Savunma Ordusu Özel Misyonu komutanı Albay Andrei Prikhodko, testlerin başarıyla gerçekleştiğini söyleyerek, "Yenilenmiş ve modernize edilmiş füze sistemleri belirlenen hedefleri tam zamanında başarıyla imha etti" dedi.

Lansmandan sonra yapılan açıklamada, füze savunma sistemlerinin modernize edilerek yazılımla tam otomatik hale getirildiği, birçok füze sisteminin manuel olarak mevcutta Moskova'yı koruduğu, yenilenen füze sistemlerinin başta Moskova olmak üzere birçok noktada faaliyete geçirileceği duyuruldu.