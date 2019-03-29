Rusya: Fransa ve Belçika İstihbaratı, İdlib'de Kimyasal Provokasyon Hazırlığında (2)

Rusya'nın TASS haber ajansı, Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib'de Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Ajans, açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığını duyurdu. Habere göre bakanlık, Fransa ve Belçika istihbaratının temasta olduğu İdlib'deki militanların, Suriye ile Rusya'yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için yeni bir provokasyon hazırladığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, İdlib'deki militanların sivil halka karşı kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu, bunun için Fransa ve Belçika istihbaratlarının temsilcilerinin İdlib'e geldiğini söyledi. Kupçişin, Fransız ve Belçikalı istihbarat mensuplarının 'Hayat Tahrir eş-Şam liderleri ve Beyaz Miğferler' temsilcileriyle görüştüğünü; görüşmede, Rusya ve Suriye'nin 'kimyasal silah kullandığını' gösterecek bir senaryo çekimlerin organizasyonun ele alındığını söyledi.

"Çekimlere katılacak ve kimyasal silah sonucu yaralıları oynayacaklar için kişi başına 100 dolar ödeme belirlendi" diyen Kupçişin, Belçika istihbarat çalışanlarının, daha sonra Rusya'yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin militanların İdlib'deki silah depolarına hava saldırısının da videosunu çektiğini ileri sürdü.

Kaynak: DHA