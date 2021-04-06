Rusya: Fransa ve Almanya'nın, Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerekiyor
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Rusya: Fransa ve Almanya'nın, Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerekiyor

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya: Fransa ve Almanya'nın, Donbas meselesinde Ukrayna'yı 'kendine getirmesi' gerekiyor

YENİ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa ve Almanya'nın Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerektiğini söyledi.

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YENİ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa ve Almanya'nın Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Lavrov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'taki gerginliğe değinen Lavrov, Ukrayna yönetiminin Donbas ile ilgili yaptığı açıklamalardan endişe duyduklarını dile getirdi.

Batının Kiev'in bu açıklamalarına tepki göstermediğine dikkati çeken Lavrov, ABD'nin Donbas'ta yaşananlara dair uygun anlayışa sahip olduğu umudunu paylaştı.

Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın, Donbas'ta askeri altyapının güçlendirilmesi ve askerlerin Donbas'taki temas hattına konuşlandırılması ile ilgili eylemleri ve tepkileri bizleri şimdilik hayal kırıklığına uğratıyor. Herhalde Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna yönetiminin desteklenmesi gerektiği yönünde hareket ediyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ileri süren Lavrov, "Kiev, Donbas krizinin siyasi çözümü konusunda yaptığı eleştiriler ardından askeri eylemlerde bulunmakla tehdit ediyor." ifadesine yer verdi.

Donbas'ta sivil halkın saldırılarda öldüğünü savunan Lavrov, Minsk anlaşmalarında yer aldığı şekilde Donetsk ve Lugansk bölgelerinin statüsünün belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Fransız ve Alman meslektaşlarımızın enerjik eylemlerini göremiyoruz"

Ukrayna'nın doğusu krizine ilişkin Normandiya formatında görüşmelerin daha önce yapıldığını anımsatan Lavrov, Fransa ile Almanya'nın Donbas meselesi konusunda üzerine düşeni yapmamakla eleştirdi.

Lavrov, "Normandiya formatındaki görüşmelerde, Fransız ve Alman meslektaşlarımızın Ukrayna tarafını kendine getirmek için enerjik eylemlerini göremiyoruz. Bunun acilen yapılmasını gerektiren çok fazla husus var." dedi.

Bakan Lavrov, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna'dan Minsk anlaşmalarına uymasını talep edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Taliban, Afganistan toplumunun bir parçası"

Afganistan meselesine de değinen Lavrov, Taliban'ın Afganistan toplumunun bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Bakan Lavrov, "Afganistan meselesi çözüm sürecine, Afganistan'daki tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılması gerekiyor. Aksi takdirde sürdürülebilir bir çözüm sağlanamaz." dedi.

ABD ve Taliban arasında barış anlaşmasının daha önce imzalandığını anımsatan Lavrov, "Bu anlaşmaların uygulanacağını umuyoruz. Bu anlaşmalar, Afganistan'da çatışan taraflar arasında uzlaşının sağlanması için şans yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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