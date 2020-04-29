Rusya, Finlandiya aleyhine 'II. Dünya Savaşı'nda soykırım' dosyası hazırladı
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Rusya, Finlandiya aleyhine 'II. Dünya Savaşı'nda soykırım' dosyası hazırladı

Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki sınır komşusu Finlandiya'ya II. Dünya Savaşı esnasında Rus asker ve sivillere yönelik soykırım yaptığı gerekçesiyle savaş suçu dosyası hazırladı.

Rusya, Finlandiya aleyhine 'II. Dünya Savaşı'nda soykırım' dosyası hazırladı
29.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:34

Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki sınır komşusu Finlandiya'ya, II. Dünya Savaşı esnasında Rus asker ve sivillere yönelik soykırım yaptığı gerekçesiyle savaş suçu dosyası hazırladı.

Rusya Araştırma Komitesi, Finlandiya sınırı üzerindeki Karelia bölgesinde 1941 ile 1944 yılları arasında en az 24 bin etnik Rus vatandaşının Fin askerler tarafından öldürüldüğünü, bunların 8 bin kadarının sivil olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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