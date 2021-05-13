Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) film çekimi için yönetmen ve oyuncu gönderileceğini açıkladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) film çekimi için yönetmen ve oyuncu gönderileceğini açıkladı.

Rusya'da Kasım 2020'de Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One kanalı tarafından uzayda çekilecek olan ilk uzun metrajlı filmin ekibi için "Challenge" adlı yarışma düzenlemişti. Mart ayında ise, tıbbi incelemeyi geçen 20 finalist listeye alındı.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild'ın Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzun metrajlı film çekimi için gönderileceği ifade edildi. Ajans, Alyona Mordovina ve Alexey Dudin'in ise yedek ekip olarak seçildiğini açıkladı.

Channel One Genel Müdürü Konstantin Ernst ise yaptığı açıklamada, "Roscosmos bizi bunu yapmaya davet ettiği için gurur duyuyoruz ve meslektaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi.

FİLM EKİBİNİN 5 HAZİRAN'DA ISS'YE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

İstasyonda film çekecek olan ekibin 1 Haziran itibariyle özel eğitime alınacağı belirtilirken, bu eğitimde yeni metodların da kullanılacağı ve uzaya gönderilecek olan ekibin Ekim ayına kadar hazır edileceği aktarıldı. Film ekibinin, 5 Ekim tarihinde Güney Kazakistan'da bulunan Baykonur Kozmodromu'ndan Soyuz MS-19 uzay aracı ile uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Filmin konusunun ise, ISS'ye uçan ve tıbbi durumu Dünya'ya dönmesine izin vermeyen hasta bir kozmonotu ameliyat etmek zorunda kalacak olan genç bir kadın cerrahın etrafında döneceği öne sürüldü.

Roscosmos'a göre film, roket ve uzay endüstrisi şirketleri hakkında bazı belgeseller çekmeyi de amaçlayan devasa bir eğitimsel ve bilimsel projenin bir parçası olacak.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı