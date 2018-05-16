Rusya, İsrail'in Filistinlilere Askeri Güç Kullanılmasını Üç Gün Sonra Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı düzenlenen barışçıl protestolar sırasında İsrail'in sivillere askeri güç kullanmasını kınadıklarını açıkladı.

'KUDÜS İKİ ÜLKEYE DE AÇIK OLMALI'

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Kudüs ile ilgili pozisyonunun değişmediğini vurgulayarak "Kudüs, iki bağımsız devlet olarak Filistin ve İsrail'in başkenti olmalı, tek tanrılı üç dinin her birinin mensuplarına açık olmalıdır." ifadelerini kullandı.

'ASKERİ GÜÇ KULLANIMINI KINIYORUZ'

Rusya'nın Gazze sınırındaki durumun ağırlaşmasından derin endişe duyduğunu dile getiren Zaharova, taraflara gerilimi artıran adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Zaharova, "Filistinlilerin barışçıl protesto haklarını onaylıyor ve sivillere karşı askeri güç kullanımını kınıyoruz." dedi.