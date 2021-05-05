Rusya, Filistin'in diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardım edecek
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Rusya, Filistin'in diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardım edecek

Rusya, Filistin'in diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardım edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli mevkidaşı Riyad Maliki ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Filistinli diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli mevkidaşı Riyad Maliki ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Filistinli diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Maliki'nin, Filistin lideri Mahmud Abbas tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazılan mektubu Lavrov'a teslim etmesinin ardından birebir formatta özel görüşmeye geçildi. Görüşme sonrası basına toplantısı gerçekleştiren Lavrov ve Maliki, Filistin sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya'nın, Filistin'e destek verdiğinin altını çizerek, "Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı olarak Filistinli personelin eğitiminin, Rusya'nın bütçesinden finanse edilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca Filistinli kolluk kuvvetlerinin de eğitimine yardım ediyoruz. Filistin Dışişleri Bakanlığı'na diplomat yetiştirilmesine yardım etme ve özel eğitimler verme gibi konuları görüştük. Çok yakında bu destekleri sağlayacağız" dedi.

"Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe duyuyoruz"

Lavrov basın toplantısında İsrail'in, Doğu Kudüs ve Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına da değinerek, "Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi'ndeki gerilimin tırmanmasından endişe duyuyoruz. Sorunların çözümü için Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan diyalog kurulmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladık" ifadelerini kullandı.

Filistin'den Rusya'ya aşı teşekkürü

Maliki ise Abbas'ın Putin'e gönderdiği mektubun içeriğine ilişkin olarak, "Bugün Abbas'ın Putin'e gönderdiği mektubu getirdim. Mektupta Filistin'e aşı sağlanması nedeniyle minnettar olduğunu söyleyen Abbas, başta Filistin'deki durum olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili ortak çıkarları ilgilendiren konulara da değiniyor" dedi.

Filistinli Bakan'dan Biden yönetimine mesaj

Filistinli Bakan Maliki, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde sekteye uğradığını ve Ortadoğu Dörtlüsü (BM, ABD, Rusya, AB) barış görüşmelerini dondurduğunu hatırlatarak, "Trump döneminde Ortadoğu Dörtlüsü müzakereleri durdu çünkü o dönemin yönetimi rolünü unuttu. Şimdi durum değişti, Ortadoğu Dörtlüsü'nün rolü ve sorumluluğunun bilincinde olan bir yönetim geldi. Bu gelişmenin söz konusu dörtlü arasında yeniden güven tesis edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Maliki önceki tecrübelerine dayanarak İsrail-Filistin görüşmelerinde ABD'nin tek arabulucu olamayacağını söyleyerek, Ortadoğu Dörtlüsü'nün müzakerelerine açık olduklarını belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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