Rusya, Filistin'deki Rusların tahliyesi için Kahire'ye 2 uçak gönderdi
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Rusya, Filistin'deki Rusların tahliyesi için Kahire'ye 2 uçak gönderdi

Rusya, Filistin'deki Rusların tahliyesi için Kahire'ye 2 uçak gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya, İsrail tarafından Filistin topraklarına gerçekleştirilen saldırılarından sonra Gazze Şeridi'nde bulunan Rusların tahliyesi için 2 uçak gönderdi.

Rusya, İsrail tarafından Filistin topraklarına gerçekleştirilen saldırılarından sonra Gazze Şeridi'nde bulunan Rusların tahliyesi için 2 uçak gönderdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 günlük saldırıları varılan ateşkesle sona ererken Rusya, Gazze Şeridi'nde kalan vatandaşları için harekete geçti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait An-148 ve Il-76 tipi uçaklar, Gazze Şeridi'ndeki Ruslar için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi. Daha önce Rus makamlarına geri dönmek için başvuran 112 kişi Gazze Şeridi'nden önce Refah Kapısı'ndan geçerek Mısır tarafına daha sonra da karayoluyla Kahire'ye ve tahliye uçakları ile Moskova'ya ulaşacak. Rus vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna ve Kazakistan vatandaşlarının bulunduğu uçağın ilerleyen saatlerde Moskova'daki Domodedovo Havalimanına inmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaştan sonra Gazze şeridindeki Rus vatandaşlarının kurtarılması için talimat vermişti. Geçtiğimiz Mart ayında da, 64 kişi Mısır üzerinden Rusya'ya getirilmişti. Gazze Şeridi'nde 400'e yakın Rus ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin vatandaşı bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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