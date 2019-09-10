Rusya Federasyonu'ndaki yerel seçim

10.09.2019 00:40

Rusya Federasyonu genelinde hafta sonu yapılan farklı düzeylerdeki yerel seçimlerin oy sayımları büyük oranda sona erdi.

Ülkenin 85 bölgesinde yapılan 5 bin farklı düzeydeki yerel seçimde halk 16 bölge valisi, 22 bölgenin şehir meclisi, 13 yasama meclisi, 3 belediye başkanı için sandık başına gitti.

Kesin olmayan seçim sonuçları Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından bölge bölge açıklandı.

Başta St. Petersburg, Sahalinsk, Başkurdistan gibi ülke genelindeki 16 farklı bölgenin valilik seçimlerinin tamamında daha önce mevcut vali ya da merkezi yönetim tarafından atanan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisinin adayları olan vali vekilleri kazandı.

Diğer bölgelerde yapılan yerel düzeydeki seçimlerin galibi de iktidardaki Birleşik Rusya Partisi oldu.

- Moskova Şehir Meclisinde çoğunluk Putin'in partisinde

Bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle günlerdir başkent Moskova sokaklarında muhaliflerin protesto gösterisinin adresindeki Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı.

Beş yıl önceki seçimde yüzde 21,04 katılımın gerçekleştiği Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bu dönemde de katılım oranı çok fazla değişmeyerek yüzde 21,77 olarak gerçekleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre şehir meclisindeki 45 sandalyenin 25'ini Putin'in Birleşik Rusya Partisinin desteklediği bağımsız adaylar kazanarak çoğunluğu elde etti. Birisi bağımsız olmak üzere toplam 20 kişi ise muhalefetin adayı olarak seçildi.

Önceki seçimde Rusya Birleşik Partisi Moskova Şehir Meclisinde 28 sandalye kazanmıştı.

Kremlin'den 'başarı' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, seçimlerde Birleşik Rusya Partisinin bazı yerde çok bazı yerde az sandalye alsa da seçimin tamamına bakıldığında ülke genelinde lider olduğunu söyleyerek "Genel olarak değerlendirildiğinde Birleşik Rusya Partisi oldukça başarılı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA