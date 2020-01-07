Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi (2)
Haberler » Güncel » Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi (2) - Haber

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi (2)

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.

07.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:41

Federasyonu Devlet Başkanı , 'a geldi.

'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler