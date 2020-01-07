Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.
07.01.2020 21:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:30
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.
Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Putin, yarın öğle saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
Kaynak: AA