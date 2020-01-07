Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.
Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.