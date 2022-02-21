Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika