Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
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Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların, 12 Temmuz itibarıyla başlatılacağı bildirildi.

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların, 12 Temmuz itibarıyla başlatılacağı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, "Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Bu uçuşların, Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir'e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı.

Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek, Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran'da, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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