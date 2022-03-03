Rusya, Fas'taki diplomatik misyonlar rallisinden çekildi

Rusya'nın Rabat Büyükelçiliği, ülkedeki diplomatik misyonlar arasında her yıl düzenlenen otomobil yarışlarından, yabancı ülke diplomatik temsilcilerinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki göstermesi üzerine çekildiğini duyurdu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında, Rusya'nın Rabat Büyükelçisi Valerian Shuvaev'in Fas'ta bulunan yabancı diplomatik misyon temsilcilerine yazdığı mesaja yer verildi.

Shuvaev mesajında, Batılı büyükelçilerin Fas makamlarına sunduğu Rus Büyükelçiliğinin katılması durumunda rallinin iptal edilmesi önerisi karşısında "şaşırdığını" belirterek, şunları ifade etti:

"Diplomatik misyonların çalışma prensiplerinden biri de ev sahipliği yapan ülkeye saygı göstermektir. Bu bağlamda Faslı organizatörlere katılmamız durumunda rallinin iptal edilmesini öneren meslektaşlarımızı anlamak çok zor."

Rus Büyükelçi, "Faslı organizatörlerin emeklerinin boşa gitmemesi" için her yıl düzenlenen bu eğitim ve kültür rallisinden çekilme kararı aldıklarını vurguladı.

Fas Otomobil Yarışları Federasyonu, yıllardır Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in himayesinde Diplomatik Misyonlar Ulusal Otomobil Rallisi'ni organize ediyor.

Bu yarışla Fas'ın ekonomik, turistik ve kültürel olanaklarının yanı sıra rallinin güzergahındaki bölgelerin tanıtımı amaçlanıyor.