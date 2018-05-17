Rusya Evde Elektrik Üretene Vergi Muafiyeti Getiriyor

Rusya'da vatandaşlar artık kendi evlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretebilecek, hatta kullanım fazlasını ortak şebekeye satabilecek. Enerji Bakanlığının hazırladığı yeni yasa tasarısı 150 bin rubleye kadar olan satış gelirine beş yıl boyunca vergi muafiyeti getirme seçeneğini de masaya yatırıyor. Ürettiği elektriği satmak isteyen vatandaşlar için kapasite üst sınırı 15 kW.

Tasarının özellikle Kuzey Kafkasya, Altay, Sibirya, Baykal ötesi ve Uzak Doğu gibi güneşli bölgelerde sevkiyatı maliyetli olan dizel yakıtlara bir alternatif teşkil edebileceği düşünülüyor.

Uzmanlara göre Rusya'da güneş enerjisinin geleceği rüzgar santrallerinden daha açık. Güneş panelleri yardımıyla evlerde üretilecek elektriğin toplamda 80 GW kapasiteye ulaşma potansiyeli söz konusu.

Konuyu haberleştiren İzvestiya gazetesi 330 Wattlık bir güneş panelinin maliyetinin 10 bin ruble olduğunu yazıyor. 15 kW elektrik üretmek içinse yaklaşık 45 panele ihtiyaç var. Yani kurulumla birlikte maliyet 500 bin rubleyi bulabilir. Uzmanlar mevcut elektrik satış fiyatları dikkate alındığında böyle bir evin yılda 90 bin ruble net gelir elde edebileceğini hesaplıyor. Başka bir deyişle yatırımın maliyetini çıkarması için en az 5 yıla ihtiyaç var.