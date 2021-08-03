Rusya, Estonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevaben Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevaben Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'ye gizli nitelikteki materyalleri aldığı sırada suçüstü basılmasının ardından 7 Temmuz'da Latte'yi sınır dışı etme kararı almıştı. Bu iddiaları kabul etmeyen Estonya da, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bu hamle üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonyalı diplomatın "karşılıklılık ilkesi" gereğince "istenmeyen kişi" ilan edilerek, sınır dışı edildiği belirtildi. Bu karar, Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılan Estonya'nın Rusya Büyükelçisi Margus Laidre'ye protesto notu ile iletildi.

Rusya tarafı, Estonya'nın büyükelçisine iletilen protesto notu ile ilgili ayrıntıları kamuoyuna aktardığı açıklamasında, Estonya tarafını durumu daha da kötüleştirmemesi konusunda uyardı. Yapılan uyarıda, "Aksi takdirde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni ve kararlı bir yanıt gelecektir. Bu durumda ikili ilişkilerin bozulmasının tüm sorumluluğu tamamen Estonya tarafına düşecektir" denildi.

"1 hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor"

Açıklamada, "Büyükelçiye, Estonyalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Bu çalışanın bir hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor" denildi. Estonya tarafının ikili ilişkileri kötüleştirmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Aksi takdirde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yeniden yanıt verilecek. Bununla birlikte, ikili ilişkilerin kötüleşmesinden Estonya tarafı sorumlu olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Estonya arasındaki diplomatik kriz

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi gizli bilgi ve materyaller temin ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise 7 Temmuz'da Latte'yi sınır dışı etme kararı almıştı. Bunun üzerine Estonya da bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı