Rusya, Estonya'nın St. Petersburg konsolosuna ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi
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Rusya, Estonya'nın St. Petersburg konsolosuna ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Rusya, Estonya'nın St. Petersburg konsolosuna ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, casuslukla suçlanan Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Marta Lyatte'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, casuslukla suçlanan Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Marta Lyatte'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya'nın St. Petersburg konsolosu Marta Lyatte'nin casusluk yaptığı gerekçesiyle 48 saat içinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği açıkladı. Zaharova, "7 Temmuz'da Estonya'nın Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ulla Uibo Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rus tarafı, Estonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu Marta Lyatte'nin "diplomat statüsü ile uygun olmayacak biçimde istihbarat topluyor olması" nedeniyle sert bir şekilde protesto notası verildi. Diplomatik kurallara uymayan yaklaşım nedeniyle konsolos "istenmeyen kişi" ilan edildi ve Rusya Federasyonu topraklarını 48 saat içinde terk etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zaharova, "Estonyalı diplomata dair çürütülemez kanıtlar var. Çünkü bir Rus vatandaşından gizli belgeler alırken suçüstü yapıldı" dedi.

Ne olmuştu?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Lyatte'yi önceki gün bir Rusya vatandaşından paylaşılması yasak olan bilgiler ele geçirmeye çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına almıştı. Estonya konsolosun gözaltına alınmasını "provokasyon" olarak nitelendirmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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