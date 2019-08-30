Rusya: Esad güçleri İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edecek

30.08.2019 15:08

Rusya, Esad güçlerinin 31 Ağustos tarihinden itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib ile ilgili gelişmelerin henüz Türkiye'nin isteği seviyede olmadığını söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suriye ordusu, cumartesi gününden itibaren İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkese gidecek. Euronews.com'da Görüntüle