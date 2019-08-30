Rusya: Esad güçleri İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edecek

Rusya: Esad güçleri İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edecek

Rusya, Esad güçlerinin 31 Ağustos tarihinden itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı.

30.08.2019 15:08
Rusya: Esad güçleri İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edecek

Rusya, Esad güçlerinin 31 Ağustos tarihinden itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib ile ilgili gelişmelerin henüz Türkiye'nin isteği seviyede olmadığını söyledi.


Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suriye ordusu, cumartesi gününden itibaren İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkese gidecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et