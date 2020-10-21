Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı
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Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı

21.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:01
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri cephe bölgesindeki silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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