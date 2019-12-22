Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.
22.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:35
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.
Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com