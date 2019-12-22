Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti
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Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.

22.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:35
Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Başbakanı Nikol Paşinyan 'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.


Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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